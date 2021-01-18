Bill Gates, ABD'nin en büyük toprak sahibi oldu

Dünyanın en zengin isimlerinden Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD'nin birçok eyaletinden 242 bin dönümlük (yaklaşık 979 bin kilometrekare) tarım arazisini satın aldı.

18 EYALETİ KAPSIYOR

Gates, bu girişimiyle ABD'nin en büyük özel tarım arazisi sahibi kişisi oldu. Amerikan medyası, Gates'in Florida ve Washington gibi yerlerde tarım arazisi satın aldığına dair çıkan haberlerin ardından bu kez de Gates'in 18 eyaleti kapsayan devasa bir tarım arazisi portföyü oluşturduğunu aktardı.



SERVETLERİ CORONA VİRÜSTE KATLANDI



ABD'li Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zenginleri yeni tip corona virüsün (Covid-19) gölgesinde geçen 2020'de de servetlerine servet kattı. 2021'in ilk gününde güncellenen listeye göre Covid-19 salgınına rağmen 2020'de milyarderler listesine girenlerin servetlerindeki toplam artış yüzde 31'i buldu. Bu artışın, 8 yıldır yayımlanan endeksin tarihindeki en yüksek artış olduğu kaydedildi.



132 MİLYAR DOLAR SERVETLE İLK ÜÇTE



İlk 5 ismin 100 milyar dolardan fazla servete sahip olduğu listede Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 190, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk 170, Microsoft'un kurucusu Bill Gates 132, Fransız iş insanı Bernard Arnault 114 ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise 104 milyar dolarlık servete sahip gözüküyor.

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18/01/2021 13:46