Bill Gates başarısızlığın nedenini açıkladı

Geçtiğimiz dönemde piyasa değeri 1 milyar doların üzerine çıkan Microsoft'u kuran ve son birkaç yıla kadar dünyanın en zengin ismi olan Bill Gates, Microsoft Mobil ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

New York Times tarafından düzenlenen bir konferansta akıllı telefon sektörünü değerlendiren Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su Gates, Microsoft'un iki nedenden ötürü Windows Mobile ile başarıyı yakalayamadığını belirtti.

ZDnet'te yer alan habere göre, Gates suçu üstlendi ve o dönem ABD yönetiminin şirket hakkında "haksız rekabet" soruşturması başlattığını ve bu duruma yoğunlaşmaktan konu ile ilgili gerekli adımları atamadıklarını söyledi.

Gates'e göre, başarısızlığın ikinci nedeni ise Motorola'yla yapılacak anlaşmanın son anda iptal olması. Bunun ardından Motorola tercihini Android'den yana kullandı ve Google'ın işletim sistemi popülaritesini artırdı.

Bir dönem Windows işletim sistemine ev sahipliği yapan telefonlara ciddi yatırım yapan şirket istediği seviyelere ulaşamadığı gerekçesiyle geçtiğimiz dönemde bu projenin fişini çekmişti.

Bill Gates'in bu hatasının şirkete 400 milyar dolara mal olduğu hesaplanıyor.

08/11/2019 11:19