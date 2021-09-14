Bill Gates: Bir sonraki pandemiye hazır değiliz

Microsoft kurucusu Bill Gates, dünyanın Koronavirüs'ten sonraki pandemiye hazır olmadığını söyledi. 

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14/09/2021

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Bill Gates: Bir sonraki pandemiye hazır değiliz

Microsoft kurucusu Bill Gates, dünyanın Koronavirüs'ten sonraki pandemiye hazır olmadığını söyledi. 

Wall Street Journal'ın aktardığına göre 6 yıl önce dünyanın en büyük potansiyel katilinin 'pandemi' olduğunu söyleyen Gates, ''Pandemiye hazırlığımızın düşündüğümden biraz daha az olması konusunda endişeliyim'' diye konuştu. Gates, hazırlık kapsamında beklentilerinin pandeminin ilk 100 gününde bir aşı üretilmesi ve sonraki 100 günde de tüm dünyaya yetecek kadar üretilmesi olduğunu dile getirdi.

Bill & Melinda Gates Vakfı, pazartesi yayımladığı raporda devletlerden sağlık sistemlerine daha çok yatırım yapılması için çağrıda bulundu. Raporda, salgının bitirilmesi için gereken araçların yaygın test yapımı, tedavi ve aşılanma olduğu vurgulandı.

''Tek gerçek çözüm, tüm dünyaya yetecek kadar aşıyı 100 günde üretebilecek fabrikalar üretmek'' diyen Gates, bunun yapılabilir olduğunu savundu. 

14/09/2021 14:37
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TAGS: Bill Gates
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