Bill Gates tekrar dünyanın en zengini!

Bloomberg'de yer alan habere göre dünyanın en zengin insanı yeniden Bill Gates oldu. Gates, 25 Ekim tarihinde kısa bir süre için yine Bezos’u geçmişti.

Şirketlerinin hisselerinde oluşan son hareketlerle birlikte Bill Gates'in kişisel serveti 110 milyar dolara çıkarken, Jeff Bezos'un kişisel serveti 109 milyar dolar seviyesinde kaldı.

16/11/2019 12:02