Bill Gates’in dikkat çeken avukat tercihi

Bill Gates, dünyanın en yüksek bütçeli ayrılığı olacağı düşünülen boşanma kararını açıklamasının ardından pazartesi gün bu konu hakkında ilk adımı attı ve eşi Melinde Gates'e Ulusal Kanada Demiryolu’ndan 1.5 milyar dolarlık, oto galeri AutoNation’dan ise 300 milyon dolarlık hisse devretti.

130 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 4’üncü kişisi olan Bill Gates, önceki gün de 120 milyon dolarlık Coca Cola hissesini ve Meksikalı bir TV şirketi olan Grupo Televisa’nın 365 milyon dolarlık hissesini Melinda Gates’e verdi.

Öte yandan, 1994’te Melinda Gates ile evlendiğinde dünyanın en genç milyarderi olan Bill Gates’in malvarlığını korumak amacıyla eşiyle evlilik sözleşmesi yapmamış olmasının avukatlarını çok şaşırttığı belirtildi.

Bir sözleşme olmadığından Bill Gates’in 130 milyar dolarlık servetinin yarısını boşanmanın ardından kaybetmesi beklenirken, ünlü iş adamının boşanma davasında kendisini temsil etmesi için kendisinin de geçmişte boşandığı eşine servetini kaptıran 97 yaşındaki milyarder avukat Charlie T. Munger’ı seçmiş olması dikkat çekti.

Gates çiftinin kendi aralarında özel bir anlaşmayla serveti bölüştüğü tahmin ediliyor.

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08/05/2021 11:33