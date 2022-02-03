Bill Gates'ten boşanan Melinda Gates yardımı bırakıyor

Geçen yıl Bill Gates'ten boşanan Melinda French Gates, artık servetinin çoğunluğunu ismini de taşıyan Bill ve Melinda Gates Vakfı'na bağışlamama kararı aldı.

2000 yılında Seattle’da kurulan, Bill ve Melinda Gates tarafından yönetilen Bill ve Melinda Gates Vakfı; açlık ve çeşitli hastalıklara çözüm arayan kâr amacı gütmeyen bir vakıf. Uzun bir süredir de kurucusu Melinda French Gates tarafından yüksek miktarlarla desteklenen bir vakıftı. Ancak Wall Street Journal’ın haberine göre; artık Melinda French Gates servetinin çoğunu hayırsever çabalara dağıtmayı planlasa da Gates Vakfı bu planda büyük bir orana sahip olmayacak.

French Gates konuyla ilgili yazdığı bir mektupta şu açıklamaları yaptı: “Bu kadar servetin tek bir kişinin elinde toplanmasının saçmalığının farkındayım ve bu büyüklükteki bir servetle yapılacak tek sorumlu şeyin onu, mümkün olduğunca düşünceli ve etkili bir şekilde dağıtmak olduğuna inanıyorum.”

“ÇEK YAZMAKTAN DAHA FAZLASINI YAPACAĞIM”

French Gates mektubunda bağış konusunda nerelere öncelik vereceğini de açıklıyor: “Herhangi bir hayırseverin nihai hedefi, hayırseverlik ihtiyacını ortadan kaldırmak olmalı. Ailenin asla ihtiyaç duymayacağı parayı vermenin özellikle asil bir davranış olmadığını kabul etmek önemli. Cömertliğin gerçek standardının, veren insanlar tarafından belirlendiğine dair aklımda hiçbir soru yok.

Bu yüzden, bu taahhüdün bir parçası olarak, çek yazmaktan daha fazlasını yapmayı taahhüt ediyorum. Ayrıca zamanımı, enerjimi ve çabalarımı, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve dünyanın dört bir yanında kadınlar, kızlar ve diğer marjinal gruplar için yoksullukla mücadele ve eşitliği ilerletme çalışmalarına adadım.”

“GATES VAKFI EN BÜYÜK ÖNCELİĞİM”

Gates yayınladığı ayrı bir mektupta da Gates Vakfı’na olan taahhütlerini vurguladı: “Diğer alanlarda bağışım yıllar içinde artsa bile, vakıf benim en büyük önceliğim.”

2010 yılında, French Gates ve Microsoft’un kurucu ortağı olan kocası Bill Gates, milyarder yatırımcı Warren Buffett ile birlikte “The Giving Pledge”i başlattı. “Bağış Sözü” anlamına gelen kampanya, dünyanın en zengin insanlarını servetlerinin çoğunu hayır işlerine adamaya teşvik ediyor.

O sırada çift, ortak bir mektupta, çeşitli hastalıklardan kaynaklanan önlenebilir ölümleri ele almak, sağlık ve eğitimin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için varlıklarının büyük çoğunluğunu Gates Vakfına bağışladıklarını açıklamışlardı.

Ancak, 2021’deki boşanmalarından sonra French Gates ve Gates farklı hayırseverlik taahhütlerini detaylandıran bireysel mektuplar kaleme aldılar.

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03/02/2022 09:08