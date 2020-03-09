Bill Gates'ten 'corona virüs' adımı

Geçtiğimiz haftalarda Corona Virüsü'nün tedavi çalışmalarını hızlandırmak adına 100 milyon dolar bağışladığını duyuran vakıf evde Corona virüs testi yapılmasına imkan veren projeye destek oldu.

Bill Gates ve eşi Melinda Gates’in yönettiği Gates Vakfı, Çin’de ortaya çıkan yeni tip Corona Virüsü'e karşı mücadeleye desteğini sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Corona Virüsü'nün tedavi çalışmalarını hızlandırmak adına 100 milyon dolar bağışladığını duyuran vakıf evde Corona virüs testi yapılmasına imkan veren projeye destek oldu.

TechCrunch'ın Seattle Times'ta yer alan bilgilere dayandırdığı habere göre, sistem kullanıcıların yaptığı test ile iki gün içinde pozitif veya negatif sonuçları göstermesine imkan tanıyacak.

Aynı habere göre, henüz test aşamasında olan sistemin tüm testleri başarı ile geçmesi halinde önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor.

Dünyanın en zengin ikinci insanı unvanını elinde bulunduran, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, Corona Virüsü salgınına karşı mücadele için 100 milyon dolar bağışlamıştı.

Gates çiftinin yönettiği Gates Vakfı, bu bağışın virüsün tespiti izolasyonu ve tedavi çalışmalarını artırmak, Afrika ve Güney Asya’daki risk altındaki nüfusları korumak ve aşıların, ilaçların ve teşhislerin geliştirilmesini hızlandırmak adına bağışlandığının altını çizilmişti.

Vakıf yeni tip Corona Virüsü ile mücadele için bağışlanan 100 milyon doların nasıl kullanılacağını da açıklamıştı.

İlk etapta 20 milyon doların Dünya Sağlık Örgütü, Birleşik Devletler Hastalıkla Mücadele ve Engelleme Birimi, Çin ve hastalıkla mücadele eden diğer ülkelerdeki sağlık yetkililerine aktarılacağı bildirildi.

İkinci etapta 60 milyon dolar Corona Virüsüne karşı aşı oluşturma projelerine destek sağlayacak.

Üçüncü etapta ise 20 milyon doların Afrika ve Güney Asya’daki risk altındaki nüfusları korumak için çalışmalar yürüten organizasyonlara gönderileceği belirtildi.

09/03/2020 12:10