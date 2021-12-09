Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Dünya genelinde 5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan virüs eski normallerimizi geride bırakmamıza neden oldu.

Çeyrek milyardan fazla insana bulaşan virüs son dönemde varyantları ile gündemde. Dünyayı alarma geçiren son varyant ise Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron.

Kısa sürede dünyanın bir numaralı ortak gündemi haline gelen yeni varyant ile ilgili araştırmalar sürerken Bill Gates'ten konu ile ilgili flaş açıklamalar geldi.

PANDEMİYİ BİLMİŞTİ!

Pandemi ile birlikte adından en çok söz ettiren isimlerden birisi de kuşkusuz Bill Gates. Zira adı komplo teorileri ile anılan Gates pandemi uyarısında haklı çıkmıştı.

Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.

Gates, 'GatesNotes' blogunda yeni bir yazı yayınladı. Omicron'un endişe yaratmasının normal olduğunun altını çizen Gates, salgındaki son durumumuza dair fikirlerini açıkladı.

Ünlü milyarder varyantın tam olarak anlaşılabilmesi için çalışmaların sürdüğünün altını çizdi ve dünyayı umutlandıran ifadeler kullandı.

'Dünya, potansiyel olarak daha tehlikeli varyantlarla mücadele etmeye, şimdiye kadar pandeminin diğer herhangi bir noktasında olduğundan daha hazır durumda' diyen Gates sözlerine şöyle devam etti: 'Gerekirse güncel aşılar oluşturmak için çok daha iyi bir konumdayız.'

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Gates yazısında itiraf gibi bir açıklamada da bulundu. Daha önceki açıklamalarında haksız çıktığını belirten Gates, Delta varyantı nedeniyle pandeminin tahmin ettiğinden uzun sürdüğünüm altını çizdi ve endemi için yeni bir tarih verdi.

Daha önce de benzer açıklamalar yapan Gates, 'Başka bir tahminde bulunmak aptalca olabilir, ancak pandeminin akut aşamasının 2022'de bir süre sonra sona ereceğini düşünüyorum' dedi.

Gates, yazısında aşıların ve antivirallerin gelecekte Kovid-19'un ölümcüllüğünü azaltmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

GATES VE EŞİ BU ŞİRKETLERE YATIRIM YAPTI

Kovid-19'a karşı başlatılan projelere maddi destek sağlayan Gates bu kapsamda milyonlarca dolar harcamış durumda. Peki Gates çiftinin yönettiği Gates Vakfı hangi projelere yatırım yaptı? İşte Bill Gates ve eşinin yatırım yaptığı 4 şirket...

Gates Vakfı bu alanda ilk yatırımını 2002 yılında Pfizer'a yapmıştı. Vakıf Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech’e ilk yatırımını da salgından önce gerçekleştirdi. Vakıf, 2019 yılında BioNTech’e 55 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi.

BioNTech, Gates Vakfı'nın dikkatini çeken tek Alman biyoteknoloji şirketi değil. Gates çiftinin yönettiği vakıf, 2015 yılında CureVac'a 52 milyon dolar yatırım yapmıştı. Gates Vakfı 3 yıl önce HIV'e karşı piyasadaki tedavi yöntemlerinden daha az maliyetli bir yol bulunmak için yola çıkan Vir Biotechnology'e de yatırım yapmıştı.

Vir Biotechnology corona virüs salgını ile birlikte bu alanda da araştırmalar başlattığını duyurmuştu. Vir Biotechnology, İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ile birlikte koronavirüse karşı geliştirilen antikor tedavisinin son aşama insan deneylerine geçtiğini duyurmuştu.

YENİ SALGIN UYARISI

Öte yandan Gates bir sonraki pandemiye hazır olmadığımızı her fırsatta söylüyor. 'Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.

Gates'e göre bu kapasiteye sahip fabrikaları kuracak yeteneğe sahibiz. Ancak tek eksik olan şey henüz bu konuda gerekli adımların atılmaması.

Gates'in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı , Pazartesi günü yayınlanan bir raporda , ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.

Raporda, pandemiyi sona erdirmek için kullanılan araçların büyük ölçüde diğer bulaşıcı hastalıklarla savaşmak için kullanılanlarla aynı olduğu belirtildi.

Aynı raporda aşı adaletsizliğine dikkat çekildi ve bunun salgına karşı dünyanın en büyük sorunlarından birisi olduğu vurgulandı.

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09/12/2021 08:42