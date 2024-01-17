Bill Gates'ten yapay zeka tahmini: 5 yıl içinde hayatımızı kökten değiştirecek

Yapay zekanın küresel istihdama olumsuz etkileri tartışılırken, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD basınına heyecan verici öngörülerde bulundu..

20. YÜZYILDA YAŞANAN ENDİŞELERE BENZETTİ

Gates, Yapay zeka korkularını 20. yüzyılda gelişen teknolojiye karşı oluşan endişelere benzetti.

1900'lü yılların başında dünya nüfusunun büyük bölümünün tarımla uğraştığını, ve gelişen teknolojinin o dönemde de endişeye yol açtığını hatırlattı.

"YENİ İSTİHDAM OLANAKLARI ORTAYA ÇIKACAK"

20. yüzyılın başları için Gates, "Birçok yeni iş kolu ortaya çıktı ve tarım dönemine göre insanlık olarak çok daha iyi durumda olduğumuz tartışılmaz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca yapay zeka nedeniyle yok olan işlerin yerine, yeni istihdam olanaklarının ortaya çıkacağını da söyledi.

Yapay zekanın "eğitim vermek, kod yazımına yardım etmek ve teknik destek sağlama" gibi birçok özelliği bulunduğunu kaydetti.

Gates, yapay zekayı eğitim ve tıp alanlarına entegrasyonunun büyük fayda sağlayacağını vurguladı. İnternet üzerinden çalışan teknolojinin yeni donanım gereksinimi bulunmadığına dikkat çekti.

IMF'DEN KÜRESEL İSTİHDAM UYARISI

Yapay zeka sebebiyle milyonlarca kişinin işinden olacağı tahmin ediliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), son olarak küresel istihdamın yüzde 40'ının yapay zekadan olumsuz etkilenebileceği uyarısı yapmıştı.



Bill Gates geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada ise 5 yıl sonra herkesin yapay zekalı kişisel asistanı olacağını söylemiş ancak "Yapay zeka şimdilik çok aptal." yorumunda bulunmuştu..