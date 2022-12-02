Billie Eilish: Sarışınken kendimi hiç seksi hissetmedim

Geçen yıl saçlarını sarıya boyatan ünlü şarkıcı hayranlarını şoke etmişti.

Billie Eilish, iki Grammy ödülü aldığı Happier Than Ever albümünü de sarı saçlı imajıyla duyurmuştu Dünyaca ünlü genç şarkıcı Billie Eilish, imzası haline gelen siyah-parlak yeşil saçlarını 2021'de platin sarıya boyatarak hayranlarını şaşırtmıştı.

20 yaşındaki Eilish, o dönem hakkında "Sarışınken kendimi bir dakika bile seksi hissetmedim" dedi.

Moda ve yaşam dergisi Highsnobiety'ye konuşan Eilish şunları söyledi:

Sarışınken farklı davranılıyordum. İnsanlar bana karşı tutumlarını tamamen değiştirmişti.

Eilish, kendiyle özdeşleşen salaş giyimi ve farklı saç renginden neden vazgeçtiğiniyse şöyle anlattı:

Beni belli tarzda giyinen ve belli şekilde davranan biri olarak görüyorlardı. Değişemem gibi hissetmiştim. Bu yüzden bu kadar uçlara gittim.

Ünlü şarkıcı, "Ne istersem onu yapabileceğimi kanıtlamaya çalışıyordum. Artık ister maskülen, ister feminen görünebilirim ve manşet olmaz" diye devam etti.

Eilish'in Mart 2021'de platin sarısı saçlarını Instagram'da paylaştığı fotoğrafı 6 dakikada 1 milyon beğeni almıştı. Fotoğrafın bugün itibarıyla (2 Aralık) 22 milyondan fazla beğenisi var.

Ünlü şarkıcı birkaç ay sonra da Vogue UK'e yeni saçları ve seksi kıyafetleriyle alışılmışın dışında pozlar vermişti. Eilish, o röportajında "sarışın olmayı sevdiğini" söylemişti.

20 yaşındaki şarkıcı en son ünlü müzik grubu The Neighbourhood'un solisti 31 yaşındaki Jesse Rutherford'la ilişkisiyle gündeme gelmişti.

Rutherford'la arasındaki yaş farkı eleştirilen Eilish, olumsuz tepkilere erkek arkadaşıyla kırmızı halıdaki samimi pozlarıyla cevap vermişti.

Kaynak: Independent Türkçe

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02/12/2022 21:26