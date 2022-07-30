Billy nihayet Doğan'a döndü

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30/07/2022

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Billy nihayet Doğan'a döndü

Doğan Türk Birliği Kulübü yönetiminin uzun süredir ülkemize girişini sağlamak için çaba gösterdiği yabancı futbolcusu Billy Michael'ın dönüşü sağlandı.
 Nijerya vatandaşlarının ülkemize girişi konusunda şartlar konulması, vize işlemlerinin devreye girmesi nedeniyle Billy Michael'ın takıma katılmasında gecikme yaşandı.
Yeni sezon çalışmalarına 4 Temmuz tarihinde başlayan sarı lacivertlilerde vize işlemleri uzayan Billy dün takımla antrenmanlara başlayabildi.
Nijeryalı kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon 27'si lig, 7'si Kıbrıs Kupası olmak üzere 34 maçta forma giyerken 12 gol kaydetmişti.

30/07/2022 15:05
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TAGS: Billy, Doğan
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