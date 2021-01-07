Bilmem: Temaslı tutuklu ayrı bölümde tutuluyor…

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07/01/2021

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Bilmem: Temaslı tutuklu ayrı bölümde tutuluyor…

Bahadır AYNA-Haber Kıbrıs   

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, cezaevinde pozitif vaka olduğu yönünde çıkan söylemleri yalanladı.

Haber Kıbrıs’a konuşan Bilmem, cezaevinde bir tutuklunun eşinin Covid-19 pozitif hastası çıkması nedeniyle temaslı olduğunu açıkladı. Temaslı mahkumun tek başına bir bölümde tutulduğuna dikkat çeken Bilmem, cezaevinde durumun kontrol altında olduğunu söyledi.  

Cezaevinde olası bir bulaşa karşın tedbirlerin artırıldığını aktaran Metin Bilmem, kimsenin panik yapmaması yönünde çağrı yaptı.

Öte yandan Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem cezaevinde temaslı olan tutuklunun 7 ile 5 gün içerisinde teste götürüleceğini ekledi.

 

 

 

 

07/01/2021 20:28
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TAGS: Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, haberkibir, metin bilmem, kıbrıs,
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