Bin 200 yıllık dövme bulundu: Antik sanatın kalıntıları...

ABD merkezli Foundation for Scientific Advancement’tan paleontolog Thomas Kaye, dövmelerin lazerle uyarılmış floresan (LSF) yöntemiyle analiz edildiğini belirtti. Kaye, "Bu teknoloji, mumyaların cildindeki dövmelerin orijinal ayrıntılarını yeniden görmemizi sağladı," dedi. Bu yöntem daha önce dinozor fosillerindeki yumuşak dokuları incelemek için kullanılmıştı.

Araştırmacılar, dövmelerin genellikle tek iğne kullanılarak, ince ve hassas çizgilerle işlendiğini ortaya çıkardı. Çizgilerin genişliği 0.1 ila 0.2 milimetre arasında değişiyor. Bu, dövmelerin kaktüs iğnesi ya da keskinleştirilmiş hayvan kemikleri gibi araçlarla yapıldığını düşündürüyor.

Dövmeler, Chancay halkının ünlü tekstil ve seramik sanatındaki desenlerle benzerlik taşıyor. Bu da dövmelerin, Chancay kültüründe önemli bir estetik ve manevi değer taşıdığını gösteriyor. Araştırmacılar, dövmelerdeki kalite ve detay farklılıklarının, antik dönemde de çıraklık ve ustalık düzeyinde dövmecilik yapıldığını ortaya koyduğunu belirtiyor.

Araştırmayı yürüten Michael Pittman, "Günümüzün modern dövme iğneleri bile bu kadar ince detayları işleyemez. Antik dövme sanatından hâlâ öğrenebileceğimiz çok şey var" dedi.

Dövmelerin sadece estetik değil, aynı zamanda bireylerin kimlikleri ve sosyal rollerine dair önemli bilgiler sunduğu düşünülüyor. Bu dövmelerin, Chancay halkının manevi ve toplumsal değerlerini yansıtan birer sembol olduğu tahmin ediliyor.

Araştırma, dünyanın farklı yerlerindeki antik dövme tekniklerini daha iyi anlamak için yeni bir kapı araladı. Bilim insanları, diğer bölgelerden elde edilen mumyaları inceleyerek, dövme sanatının tarih boyunca farklı kültürlerde nasıl uygulandığını keşfetmeyi amaçlıyor.