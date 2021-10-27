Bin 300 yıl önceki cinayet vakası çözüldü

ABD’de yer alan Teksas A&M Üniversitesi liderliğindeki bir bilim insanı ekibi, bin 300 yıl önce ölen bir kişinin cinayetini aydınlatmayı başardı. Araştırmacılar, katillerin cesedi on yıl önce keşfedilen Shiyanzi Mezarlığı’na attığını keşfetti.

NTV'nin aktardığı habere göre, kurbanın iskeleti, bir ailenin (bir erkek, kadın ve çocuk) ebedi istirahatgahına açılan bir mezar boşluğunda bulundu.

Ancak, başlangıçta kişinin kalıntılarının mezardan mal çalarken kazayla ölen bir mezar soyguncusuna ait olduğu düşünülüyordu.

Archaeological and Anthropological Sciences adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, kalıntıların mezar odasının tabanından 14 metre yükseklikte oturduğunu belirledi. Bu durum ise söz konusu kişinin, mezar soygunu gerçekleştikten önemli bir süre sonra öldüğünü gösteriyor.

CELLAT OLDUĞUNA İNANILIYOR

Araştırmacılar ayrıca kişinin Tang hanedanlığı döneminde yaşadığını ve cinayet veya saldırıdan suçlu bulunan insanları asan bir cellat olduğunu düşündüklerini söyledi.

MEZARLIK 2002 YILINDA KEŞFEDİLDİ

Diğer taraftan, Shiyanzi mezarlığı 2002 yılında Ningxia bölgesinden geçen bir boru hattı üzerinde çalışan inşaat işçileri tarafından keşfedildi. 2000 yıl önce Han Hanedanlığı döneminde(milattan önce 206 - milattan sonra 220 ) inşa edilen mezarlığın kazılarına 2009 yılında başlandı ve toplam 11 mezar ortaya çıkarıldı.

DİĞER İSKELETLERDEN 700 YIL DAHA GENÇ

Arkeologlar, mezarın üzerindeki bir şaftın içine sıkışmış bir iskeletle karşılaşana kadar her mezarda insan kalıntıları buldu. Daha derin bir incelemenin ardından, ana bölgedeki üç iskeletin akraba olduğu, şafttaki iskeletin bu aileye ait olmadığı ve öldüğünde onlardan 700 yaş daha genç olduğu belirlendi.

Adamın öldüğü tarihi belirleyen kemik analizinin ardından uzmanlar, onun bin 300 yıl önceki ölümünün gizemini aralamak için çalışmaya başladı.

13 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

İskeletin üzerinde 13 tane 'V' şeklinde işaret bulundu.

En derinin ise kafatasında olduğu görüldü. Kişinin kalbini veya akciğerleri gibi hayati organları delen bıçak yaraları nedeniyle öldüğü tespit edildi.

Öte yandan bilim insanları, şaftın katiller tarafından kazıldığına ve daha sonra kişinin cesedini içeri bırakıp yola devam etmeden önce deliği doldurduklarına inandıklarını söyledi.

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27/10/2021 14:44