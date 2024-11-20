Evrensel Çocuk Hakları Derneği, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında başlattığı "Bir El Ver 1000 Çocuk Sevinsin" kampanyasıyla, eksiklikleri olan bin çocuğa yardım ulaştırmayı hedefliyor. Bağışların, derneğin TR 370006 4000 0016 8130 0402 27 numaralı hesabına bağış yapabileceği açıklandı.

Evrensel Çocuk Hakları Derneği, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında “Bir El Ver 1000 Çocuk Sevinsin” kampanyasını başlattı.

Kampanya, Aralık sonuna kadar devam edecek ve bin çocuğun yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Dernek, kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşların Türkiye İş Bankası'nın TR 370006 4000 0016 8130 0402 27 numaralı hesabına bağış yapabileceğini duyurdu.

Kampanya kapsamında, okullardan gelen okul kıyafetleri, ayakkabı ve kırtasiye gibi eksiklikleri olan çocuklara yardım sağlanacak.