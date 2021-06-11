Bin yıllık yumurtayı arkeologlar kırdı

İsrailli arkeologlar, Yavneh kentinde yaptıkları kazı çalışması sırasında buldukları Abbasi döneminden kalma bin yıllık bir tavuk yumurtasını kazayla kırdı.

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11/06/2021

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Bin yıllık yumurtayı arkeologlar kırdı

Antik kentin sanayi bölgesinde çalışma yürüten İsrail Eski Eserler Kurumu’ndan (IAA) arkeologlar bir foseptik çukurunda kırılmadan kalan yumurtayı kırmadan çıkarmayı başardı. 

Yumurta, asırlar boyu çatlamadan, çürümeden korunmuştu. Yetkililere göre yumurta foseptik çukuruna düşmüş ya da yerleştirilmişti ve anaerobik şartlarda korunmasını sağlayan atıklarla kaplanmıştı. Ancak yumurtanın incelenmek üzere laboratuvara götürülmesinin ardından burada kırıldığı bildirildi. IAA’dan Dr. Lee Perry Gal, yumurtanın kırılsa bile içinde sarısından bir miktar kaldığını, bunun da DNA araştırması yapma adına hâlâ bir şans olduğunu söyledi.

 

11/06/2021 12:25
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TAGS: yumurta, arkeolog
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