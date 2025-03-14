“Bina” Girne’de Seyirciyle Buluştu

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14/03/2025

“Bina” Girne’de Seyirciyle Buluştu

 

Sena Büyükyılmaz’ın yazdığı, Hakkı Can Erol’un yönettiği “Bina” adlı tiyatro oyununun ikinci gösterimi dün akşam Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleşti. Saat 20.00’de sahnelenen oyun, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, oyunda Girne Amerikan Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunlarından oluşan “Grift Tiyatro” ekibi ile yerel oyuncular yer aldı. Tek perdelik olan oyunun prömiyeri ise Ekim ayında İstanbul’da yapılmıştı.

 

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TAGS: haber, kıbrıs
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