Binali Yıldırım geliyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı ve kısa süre önce Meclis başkanlığına seçilen Binali Yıldırım, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Cuma günü sabah 08.30’da KKTC’ye gelecek.

Yıldırım’ın yanı sıra, törenlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay temsil edecek. Bu arada Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal da bu sabah saatlerinde kutlamalara katılmak ve bazı denetimlerde bulunmak amacı ile adaya geldi.