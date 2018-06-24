HABER KIBRIS

Binali Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım seçim sorasında açıklama yaptı.

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24/06/2018

Binali Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama
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Yıldırım şunları söyledi:

YSK’nın aylardan beri yaptığı hazırlıklar da bu seçimin bu kadar sükunetle ve başarıyla geçmesinin önemli sebeplerinden biridir. Ben de YSK Başkanına, üyelerine, sandıklarda görevli arkadaşlarıma, partilerin görevlilerine teşekkür ediyorum. Milletimize hayırlı olsun. Erzurum’un Karaçoban ilçesinde bir hadise yaşandı. 2 vatandaşımız hayatını kaybetti ama bu seçimlerle ilgili değil. 2 grup arasında uzun süredir devam eden kan davasıyla ilgili olduğu anlaşılıyor. Bunun dışında bir hadise yok.

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TAGS: Başbakan, Binali Yıldırım, secim2018, son dakika, haberler
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