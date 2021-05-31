Binance CEO'su CZ'den Musk'a elektrik eleştirisi

Binance'in CEO'su CZ, Musk'ın Bitcoin'deki elektrik tüketimi eleştirilerine üstü kapalı yanıt verdi. CZ, otomobillerin de elektrik tükettiğini belirtti.

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31/05/2021

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Binance CEO'su CZ'den Musk'a elektrik eleştirisi

Kripto para madenciliği yüksek miktarda elektrik tüketimine neden oluyor. Başta Bitcoin olmak üzere birçok kripto para tüketilen enerji nedeniyle eleştiri konusu olmuştu.

Yaptığı spekülatif açıklamalarla kripto para dünyasında değişimlere neden olan Tesla'nın CEO'su Elon Musk da bu durumu eleştirmişti.

Ancak elektrikli otomobil üreticisi Musk'a yanıt, en büyük kripto para borsalarından Binance'in CEO'sundan geldi.

Binance CEO'su Changpeng Zhao kısa adıyla CZ, açıklamasını Twitter'dan yaptı. CZ Twitter paylaşımında, "Arabaları çalıştırmak için elektrik kullandığınız zaman bu çevre dostu oluyor. Dünyanın en etkili finansal ağlarını çalıştırmak için elektrik kullandığınızda bu çevresel sorun oluyor" dedi.

CZ ayrıca paylaşımının sonuna kahkaha emojisi de ekledi.

Binance CEO'su geçen hafta yaptığı açıklamadı Bitcoin için iddiaları sözler sarfetmişti. CZ, corona virüs salgını nedeniyle online düzenlenen Consensus 2021 konferansında önceden kaydedilmiş bir açıklama yayımlamıştı. CEO Changpeng Zhao, "500 milyon insanın zihninde yer edinmiş ortadaki teknoloji düşünüldüğünde, artık hiç kimse kapatamaz diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

31/05/2021 08:55
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TAGS: Binance, CEO, CZ, Musk, elektrik, Bitcoin madenciliği, Bitcoin, kripto para, Teknoloji, Otomobi, l Elon Musk
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