Binatlı'da Davutoğlu gönderildi

Aksa Süper Lig'in ilk iki haftasında Hamitköy ve Göçmenköy'e mağlup olan Güzelyurt ekibi Binatlı'da teknik direktör Gökmen Davutoğlu ile yollar ayrıldı.

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28/09/2021

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Binatlı'da Davutoğlu gönderildi

Aksa Süper Lig'in ilk iki haftasında Hamitköy ve Göçmenköy'e mağlup olan Güzelyurt ekibi Binatlı'da teknik direktör Gökmen Davutoğlu ile yollar ayrıldı.

Orsel Neşe başkanlığında toplanan Binatlı yönetim kurulu başarısızlığın faturasını teknik direktör Davutoğlu'na keserek görevine son verdi.

Binatlı'da yeni teknik direktör arayışlarına başlandı.

28/09/2021 10:32
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TAGS: Binatlı, Hamitköy, Göçmenköy, Aksa Süper Lig
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