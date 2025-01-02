Binatlı'da kaos bitti başkan Orsel Neşe oldu

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02/01/2025

Binatlı'da kaos bitti başkan Orsel Neşe oldu

Birinci Lig temsilcisi Binatlı'da aylardır süren başkanlık krizi bu akşam yapılan olağanüstü genel kurul ile çözüldü.

Binatlı Kulübü'nde geçmiş yıllarda başkanlık görevinde bulunan Orsel Neşe elini taşın altına koyarak başkanlık görevini üstlendi.

Divan Başkanlığını Emir Kasapoğlu'nun yaptığı genel kurulda tek başkan adayı olan Neşe oybirliğiyle göreve getirildi.

Binatlı ligin ilk yarısını 13 puanla 13.sırada tamamlamıştı.

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TAGS: Binatlı’da kaos bitti başkan Orsel Neşe oldu
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