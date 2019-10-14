Binatlı'nın Karadağ Zaferi: 0-4

Menekşe beyazlı ekip tarihinde Karadağ’daki en kötü sezonunu yaşamaya devam ediyor.

K-Pet Süper Ligi’nde henüz puanı bulunmayan Binatlı, Lefke deplasmanında ilk galibiyetini ve ilk puanını da almış oldu.

Binatlı’ya galibiyeti getiren golleri 43 ve 80’de Behnam, 70’te Kemal ve 72’de Muammer kaydetti. Bu sonuçla Binatlı ligdeki ilk puanlarını aldı. Lefke sahasında oynadığı üçüncü maçtan da gol atamadan puansız ayrıldı.

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Sabriye Atikoğlu, Yusuf Bakar

Lefke: Mehmet Özeralp, Aykut, Isaac (76’ Berk), Jerry, Semih, Yılmaz, Aziz (54’ Yılmaz), Armstrong, Mustafa Tahsildaroğulları, Mehmet Volkan, Okorie

Binatlı: Yunus, Berkem, Debola, Mehmet Neşe (83’ Mehmet Ali), Bayram, Mustafa Süzgen, Muammer, Serkan (62’ Kemal), Behnam, Alattin, Moses (88’ Menteş)

Goller: 43’ ve 80’ Behnam, 70’ Kemal, 72’ Muammer (Binatlı)

14/10/2019 08:53