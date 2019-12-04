Binboğa Yem Fabrikası: Çiftçimizi mağdur etmedik

Binboğa Yem Fabrikası 2019 yılında ülke çiftçisinden yaptığı zahire alımını diğer şirketlerin ve özel kişilerin yapmış oldukları gibi 0,90TL'den değil, üreticiyi mağdur etmemek ve ürününe değer katmak adına devletin açıklamış olduğu 1,35 TL fiyattan yaptığını açıkladı.

Binboğa Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada toplamda 12 milyon 937 bin 333 TL alım yapılmasına karşın bugün itibariyle 10 milyon 470 bin TL'lik ödemenin çiftçilere yapıldığını belirtti. Açıklamada yapılan ödemelerin hızlandırılması adına 3 Aralık 2019 Salı günü KOOPBANK ile Binboğa Yem arasında protokol imzalandığı ve bu kapsamda yarından itibaren geri kalan tüm ödemenin bankanın şubelerinden yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, “Her zaman ülke çiftçisinin ve hayvancısının yanında olan, en zor zamanlarda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen Binboğa Yem Fabrikasını karalamak adına yapılan açıklamaların amacının ne olduğu açıkça görülmektedir. Bizler Binboğa Yem Yönetim Kurulu ve Çalışanları olarak bu tip çıkar çatışmaları içinde olmayacağımızı, işimizi layıkıyla yaparak ülkemize değer katmaya, çiftçimizin ve hayvancımızın yanında olmaya dün olduğu gibi bugünde devam edeceğimizi siz değerli kamu oyuna saygıyla duyururuz” denildi.

04/12/2019 11:38