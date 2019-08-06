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Binboğa Yem Fabrikası, hayvan yemlerinde indirime gitti

Binboğa Yem Fabrikası, hayvan yemine yapılan indirim üzerine açıklama yaptı.

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06/08/2019

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Binboğa Yem Fabrikası, hayvan yemlerinde indirime gitti

‘’ÜRETİCİYE BÜYÜK DESTEK’’

Binboğa Yem Fabrikası Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda karma hayvan yemlerinde indirime gitti.

Piyasa şartlarının altında hayvancıya satışa sunulacak yem fiyatları 6 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Binboğa Yem Fabrikası, Yem fiyatlarını yükseltmekten uzun süredir kaçınmış ve Kıbrıs Türk hayvancısının her zaman yanında olmaya çalışan bir kurum olarak faliyetlerini sürdürmüştür.

Misyonu gereği kurulduğu günden bugüne Kıbrıs Türk hayvancısının yanında olmaya çalışan Binboğa Yem Fabrikası, uzun süreden beri yaşanan maliyetlerdeki yükü hafifletmek ve hayvancıyı desteklemek adına indirime gitme kararı almıştır.

                                   Eski fiyat | Yeni fiyat

İnek/Davar yemi Toz         102 TL | 99 TL

İnek/Davar yemi Pelet     105,5TL | 102,5 TL

Dana/Kuzu besi Toz             95 TL | 88 TL

Dana/Kuzu besi Pelet          99 TL | 89 TL

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TAGS: Binboğa Yem Fabrikası
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