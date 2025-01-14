Binboğa Yem Fabrikası’ndan Ton Başına 2 Bin TL İndirim

Binboğa Yem Fabrikası, artan et ve süt maliyetlerini aşağı çekmek için büyük ve küçükbaş hayvan yemlerinde ton başına 2 bin TL indirim yaptı. Alınan bu karar, üreticilere nefes aldırırken, sektör genelinde olumlu bir etki yaratması bekleniyor.

Bu önemli adım, Kooperatif Merkez Bankası’nın iştiraklerdeki faiz yükünü azaltma kararıyla mümkün oldu. Bankanın bu desteği, Binboğa’nın maliyetlerini düşürmesine ve yem fiyatlarında %20’ye varan indirim yapmasına olanak sağladı.

Binboğa Yem Fabrikası’nın başlattığı indirim kampanyasının, et ve süt ürünlerinin fiyatlarına da olumlu yansıması bekleniyor. Bu gelişme, hem üreticilere maliyet avantajı sağlarken hem de tüketicilere daha uygun fiyatlarla et ve süt ürünleri sunulmasını sağlayabilir.

Binboğa’nın bu girişimi, sektör adına önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilirken, üreticilere destek olmayı sürdüreceği vurgulanıyor.