Binboğa-Yem LTD’de grev
Binboğa-Yem LTD’de bugün tam gün uyarı grevi yapılıyor.
07/09/2021
Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (BİNBOĞA-YEM) Ltd’de bugün tam gün uyarı grevi yapılıyor
Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Yönetim Kurulları adına, Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz yaptığı yazılı açıklamada, BİNBOĞA-YEM Ltd’de bugün tam gün uyarı grevi yapılacağınını duyurmuştu.
Güröz, “siyasi personel istihdamına son verilmemesi halinde” ise 9 Eylül Perşembe gününden itibaren süresiz genel greve gidileceğini bildirdi.