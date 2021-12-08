Binboğa yönetimi, Dana tarafından görevden alındı

Seçim yasaklarına kısa bir süre kala, istihdam ve terfi talebi Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana'ya takılan Binboğa Yönetim Kurulu görevden alındı.

Haksız terfi kararı alan yönetim, bugün de yer alan ihaleye Kooperatif Şirketler Mukayyitliği gözlemcisini almadı. İhalede şaibe olduğunu düşünen Kemal Deniz Dana'nın, yasanın kendisine verdiği yetkiyle yönetimi görevden aldığı öğrenildi.

Anımsanacağı üzere, Demokrat Parti, seçim yasakları başlamadan önce Dana'nın görevden alınmasını istemiş ama karar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a takılmıştı.

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08/12/2021 12:11