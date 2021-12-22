Binboğa’da kriz bitmiyor

Demokrat Parti 20 istihdam ve 20 civarında terfiye izin vermediği için Kooperatifler Mukayyidi Kemal Deniz Dana’nın görevden alınması ısrarını sürdürüyor.

Binboğa Yem Fabrikası’nın 4.5 milyon dolar civarında borcu olmasına rağmen bu borcun ödenmesi, üreticiye ucuz yem verilmesi ve piyasanın ucuzlatılması noktasında bir çaba ortaya koymayan Binboğa yönetiminin istihdam ve terfilerde ısrara etmesi Kemal Deniz Dana’nın görevden alınmasını gündeme getirdi.

Seçim yasaklarına rağmen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Demokrat Parti’den gelen baskılarla Kemal Deniz Dana’yı görevden almaya hazırlandığı öğrenildi. Dana’nın Cumhurbaşkanı Tatar’a “Yanlış yapıyorsunuz bir siyasi parti seçimde istihdam ve torpil yapacak diye batmış bir kuruma yeni bir yük yüklemesine vesile oluyorsunuz. Bunun için de beni görevimi doğru yapıyorum diye görevden alıyorsunuz” mesajını ilettiği öğrenildi.

Seçim yasakları içerisinde görevden alma kararı verilebilirken yeni, bir atama yapılamıyor. Yıl sonu olması nedeniyle birçok kooperatifte sayım ve bilanço faaliyetleri de devam ediyor. Koop-Sen’in de gelişmeleri yakından takip ettiği görevden alma istihdam ve kurumu yeni bir mali yüke sokacak terfi kararı verilmesi halinde üretimi durdurarak greve ineceği öğrenildi.

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22/12/2021 12:34