Bind Chocolate Armar güvencesiyle KKTC’de

Ülkenin önemli iş kuruluşlarından Armar Group, Türkiye’nin ilk butik çikolata üreticisi Bind Chocolate’i Kıbrıs’a taşıdı. Lefkoşa Yenikent’te resmi açılışı bugün yapılan mağaza Belçika, Almanya, İsviçre gibi ülkelerin dünyaca ünlü yapım ustaları ile çalışıyor.

KKTC’ye önemli bir markayı getieme başarı gösteren Armat Group, yatırımlarıyla ülkenin gelişmesine destek veriyor.

Aydanur Arar tarafından Kıbrıs’a açılan mağaza çikolata severleri bekliyor.

Üretiminden satışına kadar yüzlerce çeşit çikolata üreten Bind Chocolate özellikle spesiyal çikolata üretimi konusunda oldukça iddialı. Kısa sürede Kıbrıs halkının dikkatini çekecek ve ağızları tatlandıracak olan bu mağazanın tüm ürünleri el yapımı.

Yenikent’te açılan mağazayı sosyal medyada facebook.com/bindchocolatecyprus ile takip edebilirsiniz.