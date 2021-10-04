Bindayı Preschool velileri bilgilendirdi

Bindayı Preschool 2 Ekim Cumartesi günü Acapulco’da 2021-2022 Eğitim -Öğretim yılının Veli toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya İstanbul’dan English Kids Academy ve Kids Academy Europe Eğitim Koordinatörleri katılarak okulun eğitim sistemi hakkında velileri bilgilendirildi.

Okul Yöneticisi Münevver Bindayı Damdelen, bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, “2004 yılından beridir kreş, okul öncesi ve anaokul bölümleri ile hizmet vermekteyiz. Çocuk odaklıyız.

Teknolojiyi takip ederek çocuklarımıza en iyi eğitim sistemini aşılamaktayız. Ağırlıklı İngilizce Eğitim veriyoruz. Okul öncesi Eğitim içeriğimiz ise STEM, Robotik Kodlama, Merak tabanlı öğrenme, zeka oyunları, bilim sınıfı, lego Eğitimi ile bütünleştirilmiş eğitim sistemleridir” diye konuştu.

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04/10/2021 10:43