Bindayı Preschool’dan Çocuk Sağlığı Semineri

Bindayı Preschool 5 Ekim Çarşamba günü Girne Üniversitesi Kütüphane Seminer Salonu’nda Çocuk Sağlığı Semineri düzenledi.

Okul velilerinin katıldığı seminerde Doç. Dr. Kudret Çağlar Çocuk hastalıklarının tedavi yöntemleri hakkında velileri bilgilendirirken, psikiyatr Dr. Erdem Beyoğlu pandemi ve sonrasında çocukların nasıl etkilendiğini velilere aktardı. Diyetisyen Mehmet Miralay ise çocukluk çağı beslenme konularında velilere bilgiler verdi.

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06/10/2022 12:04