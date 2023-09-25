Bingöl'de 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Bingöl'ün Yayladere ilçesinde saat 23.18'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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25/09/2023

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Bingöl'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'de saat 23.18’de merkez üssü Yayladere ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı.

Depremde herhangi bir can kaybı ve olumsuz bir durum bildirilmedi.

25/09/2023 08:30
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TAGS: Türkiye, deprem
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