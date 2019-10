Binicilikte Tempo Sürüyor

KKTC Binicilik Federasyonu’nun Asya Atlı Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde hafta sonu düzenlediği 8. Engel Atlama Yarışlarında seyirci yoğunluğu yaşandı.

Binicilerin sportif rekabet anlayışı ile kıyasıya yarıştıkları 8. Engel Atlama Asya Atlı Spor Kulübü’nün 10 bin metrekarelik menajında koşuldu.

İlk yarış 12 yaş altı 70X cm. engel atlama yarışı ile başladı, bu yarışa 9 at katılırken, 70cm. acemi parkuru yarışı 21 at arasında yapıldı. 90cm. Barajlı koşunun ilk koşusunu at koşarken ikinci koşusu olan barajlı koşusu bir binici hak kazandığı için koşulmadı.



Pazar günkü yarışlara 110cm. barajlı koşu ile başlayan yarışa 10 at katılırken, ikinci koşusu olan baraj koşusu koşulmadı. 120cm. yarışına 9 at katıldı. Bölge halkının ve at severlerin iki gün boyunca heyecan ile izledikleri yarışlar Akova köyünün Asya Binicilik Tesisinde güzel bir atmosferde yapıldı. İlk gün hava koşullarının da oldukça iyi geçmesi, pazar günü ise yarış öncesi kısa süre sağanak yağmur yağmasına rağmen yarışı etkilememesi sevindiren başka bir konu oldu.





Hakemler

KKTC Binicilik Federasyonunun hakemlerinden Zeren Salih yarışmanın baş hakemliğini yaparken, Çağıl Özsoy, Tayfun Dayı, Nilüfer Yapıcı, Enver Mamülcü, Olgun Öztürk, Teyfide Meliz Vaiz, Hasan Paralik, Mehmet Çobanoğlu, Barkın İnan hakem kürsüsü, arena ve ısınma manejınde hakem ve pist şefi olarak iki gün boyunca görev yaptılar.



Meclis Kupası 9-10 Kasım’da

Federasyon altında yapılması planlı bu yılın son yarışı olan Meclis Kupası Yarışı öğrencilerin sınav haftasından dolayı bir hafta erkene alınarak, 9-10 Kasım tarihinde Aner Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenmesi planlanıyor. Federasyon açıklamasında yarışları izlemek isteyenler takviminize yarışma tarihlerini şimdiden işaretlemeleri önerildi. Lha



8. Engel Atlama Yarışması Sonuçları Şöyle



“ Binici/At ve Kulübü

12 Yaş Altı 70X cm. Yarışı

1. Nerin Batıdeniz / Ringo (Tunaç Atlı Spor Kulübü)

2. Nerin Batıdeniz / Zagor (Tunaç Atlı Spor Kulübü)

3. Juliet Öğün / Queen (Tunaç Atlı Spor Kulübü)



70cm. Acemi Parkuru Yarışı

1. Derin Satvet / Jubilee (Royal Riding Club)

2. Nerin Batıdeniz / Ringo (Tunaç Atlı Spor Kulübü)

3. Serkan Efe Ünal / Hunter (Aner Atlı Spor Kulübü)



90cm. Barajlı Yarışı

1. Leyla Gökaşan / Wulensa (Terzioğlu Atlı Spor Kulübü)

2. Buğçe Çetin / Artist (Ferdi)

3. Doğa Çobanoğlu / Çakır (Aner Atlı Spor Kulübü)



110cm. Barajlı Yarışı

1. Leyla Gökaşan / Wulensa (Terzioğlu Atlı Spor Kulübü)

2. Jasmine Çelebioğlu / Güneş (Tunaç Atlı Spor Kulübü)

3. Çisem Özoktay / Haylaz (Beşok Atlı Spor Kulübü)



120cm. Yarışı

1. Hayri Baykan / Content (Ferdi)

2. Doğa Çobanoğlu / Çakır (Aner Atlı Spor Kulübü)

3. Jasmine Çelebioğlu / Güneş(Tunaç Atlı Spor Kulübü) ”

31/10/2019 10:44