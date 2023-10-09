Binlerce diyetisyen birleşti, 5 popüler besini buldu

Dönem dönem bazı beslenme modelleri trend haline geliyor. Kimilerinde işe yarıyor kimilerinde ise hiçbir fark yaratmıyor. Son zamanlarda trend olan 5 süper gıda yüzlerce diyetisyen ve beslenme uzmanı tarafından denendi ve onaylandı. İşte faydası saymakla bitmeyen 5 gıda.

1- Yaban mersini

Yaban mersini mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. Hücrelerinizi serbest radikallerin verdiği hasara karşı korumaya yardımcı olur ve kanser, kalp hastalığı ve diğer durumlara ilişkin riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca antioksidanlar saç büyümesi, güçlü tırnaklar ve sağlıklı cilt için de önemlidir.

2- Fermente gıdalar

Yoğurt, turşu, kimchi gibi fermente gıdalar, bağışıklık ve bağırsak güçlendirici faydaları nedeniyle en üst sırada yer alıyor. Araştırmalara göre fermente gıdalar açısından zengin bir beslenme, mikrobiyom çeşitliliğini artırıyor ve bağışıklığı güçlendiriyor.

3- Chia tohumu

Chia tohumu antioksidanlar, mineraller, lif ve Omega-3 yağ asitleri ile doludur. 2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre, chia tohumlarındaki antioksidanların kanser önleyici özellikleri ve kalp ve karaciğer üzerinde koruyucu etkileri olduğu tespit edildi. Aynı zamanda harika bir kalsiyum, fosfor ve magnezyum kaynağıdır bu da kemik sağlığını iyileştirebileceği içeriklere sahip olduğu anlamına gelir.

4- Yeşil çay

Yeşil çay binlerce yıldır popüler bir içecek olma özelliğini korur. Antiinflamatuar ve bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleriyle bilinen ve yağ yakımını artırabilen yeşil çayın faydaları saymakla bitmez. Bu yüzden yeşil çay tüketmek sağlığınıza birçok konuda etki edebilir.

5- Fındık

Muhteşem bir atıştırmalık olan fındığın göz sağlığını desteklediği bilimsel olarak kanıtlanmış antioksidanlarla doludur ve kansere, kalp hastalıklarına karşı korunmada birebirdir.