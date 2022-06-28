Binlerce dönümün yanmasına neden oldu teminata bağlandı!

Zanlı aleyhine bu aşamada 4 dava getirildi.

Tatlısu – Ağıllar köyleri arasında zanlı 2 H.K’a ait olup zanlı 1 A.Ş tarafından kullanılan kayıtsız ve plakasız bir kepçe ile zanlı 2’ ye ait orman evi çevresindeki yolların temizlenmesi esnasında kullanımındaki kepçenin elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın, rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı. Yangın söndürme çalışmalarına Türkiye, GKRY, B.G ve İsrail’ den gelen helikopter ve uçakların da müdahale etmesine rağmen yangın sönmemiş, yangının 4.cü gününde gelen sağanak yağmur sonrasında yangın kısa sürede kendiliğinden sönmüştü.

Sürdürülen tahkikat sonucunda yangının çıkmasında ihmali olduğu görülen kepçe operatörü zanlı 1 A.Ş aynı gün, orman evi sahibi zanlı 2 H.K ise 22.06.22 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklanmış ve ayni gün çıkarıldıkları mahkemede haklarında birer gün, 23.06.22 tarihinde 4 gün olmak üzere beşer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süreleri dolan zanlı 1, “ihmalkarlık sonucu yangına sebebiyet vermek” suçlamasıyla 27.06.22 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanırken, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılıp anjiyo olan ve mahkeme huzuruna çıkarılamayan zanlı 2’ ye de gıyabında 1 gün ek tutukluluk emri temin edilmişti.

Ek tutukluluk süresi dolan zanlı 2 bugün “ 1- İhmalkarlık sonucu yangına sebep olmak, 2-Ormanlardaki bir araziyi temizlemek veya sürmek, 3- Yetkili makamdan ruhsat olmaksızın yol açmak ve bina inşa etmek, 4- İmar yasasına aykırı hareket” suçlarından yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek üzere polis memuru Tevfik Çavuş’ u tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 21.06.22 tarihinde saat 13.00 – 14.00 saatlerinde, Tatlısu – Ağıllar köyleri arasında bulunan zanlı 2’ye ait orman evinin yollarını JBC marka plakasız kepçe ile temizlemek maksadıyla yanında çalışan zanlı 1’ i görevlendirdiğini, zanlı 1’in temizliği yaptıktan sonra konu kepçeyi gerekli emniyet tedbirini almaması neticesinde akü kablolarının kısa devre yapması sonucunda bir yangın meydana geldiğini söyledi.

Şiddetli rüzgârın etkisiyle yangının yol kenarındaki ormana sirayet ettiğini ve büyük oranda bir alanın yandığını belirten tanık, yangın sonucu kepçenin de tamamen yandığını söyledi.

Sürmekte olan mesele ile ilgili tahkikatın bundan sonraki kısmına zanlı 2’nin etki etme olasılığı olmadığına dikkat çeken tanık, zanlıya bu aşamada yazılı dava tebliği yapılmadığını ve bilahare yapılacağını söyledikten sonra yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, meselenin ciddiyetine dikkat çektikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 30 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 100’er bin T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlı ayni gün serbest kaldı.

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28/06/2022 20:05