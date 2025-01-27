Binlerce Filistinli evlerine dönüyor

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Arbel Yehud isimli İsrailli esirin serbest bırakılmaması nedeniyle başlayan kriz çözüldü. Hamas, İsrailli rehine Yehud ve bir asker rehinenin daha cumaya kadar bırakılacağını duyurdu. Hamas, anlaşmanın ilk aşamasında bırakılacak rehinelerin listesini de İsrail'e iletti. Krizin çözülmesiyle birlikte yaşanan anlaşmazlıktan dolayı Gazze Şeridi'nin kuzeye geçiş noktasında sıkışıp kalan binlerce Filistinlinin yerel saatle 07.00'dan itibaren geçişine izin verileceği belirtildi. Saatin 07.00 olmasıyla beraber, binlerce Filistinli kuzeydeki evlerine doğru yürümeye başladı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Arbel Yehud isimli İsrailli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.

Hamas, Katar aracılığıyla İsrailli rehine Arbel Yehud ve asker Agam Berger ile bir rehinenin cumaya kadar bırakılacağını duyurdu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da bu bilgiyi doğruladı.

FİLİSTİNLİLER KUZEYE GEÇİŞ NOKTASINDA SIKIŞMIŞTI

Hafta sonu yaşanan anlaşmazlık nedeniyle binlerce Filistinlinin kuzeye geçişine izin verilmemişti.

Siviller, kuzeye geçiş noktasındaki Selahaddin Caddesi'nde sıkışıp kaldı.

Netanyahu, Yehud'un bırakılmasına yönelik anlaşma sağlanınca sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçişine izin verileceğini duyurmuştu.

KUZEYE YOLCULUK BAŞLADI

Rehine krizinin çözülmesiyle birlikte İsrail ordusu, sivillerin yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) güneyden kuzeye geçebileceğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin batısında bulunan sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden yaya olarak Netzarim Koridoru'ndan kuzeye geçebileceklerini kaydetti.

Bu sabah yerel saatle 07.00'de Filistinlilerin kuzeye yolculuğu başladı.

Araçların yerel saatle 09.00'dan (TSİ 10.00) itibaren Selahaddin Caddesi üzerinden denetimi geçtikten sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyine ilerleyebileceğini belirten Adraee, araçlarda silah bulunmasının ihlal olarak değerlendirileceğini aktardı.

Adraee, İsrail askerlerinin bulunduğu noktalardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail ordusunun tampon bölgeye doğru çekileceğini ekledi.

HAMAS REHİNE LİSTESİNİ TEL AVİV'E TESLİM ETTİ

Katar'dan gelen açıklamaya göre Hamas, ateşkes ve rehine anlaşmasının ilk aşamasında bırakılacak rehinelerin listesinin Tel Aviv'e iletti.

NE OLMUŞTU?

Gazze'de hafta sonu ikinci rehine takası gerçekleşti.

Hamas, dört kadın askeri Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti.

Karşılığında İsrail, 200 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.

Daha sonra İsrail Hamas'ın Arbel Yehud'u henüz teslim etmediği ve bırakılacak rehinelerin de isimlerini açıklamadığı için anlaşmayı ihlal etttiğini savunmuştu.

Bunun üzerine anlaşma gereği Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeydeki evlerine dönecek Filistinlilerin geçişine izin verilmemişti.

PERŞEMBE GÜNÜ YENİ ESİR TAKASI GERÇEKLEŞECEK

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, perşembe günü yeni bir esir takası turu gerçekleştirilecek.

Bu esir takası turunda Arbel Yehud, Agam Berger ve bir İsrailli esir daha serbest bırakılacak ve ardından anlaşmaya uygun olarak cumartesi günü 3 İsrailli esir daha serbest kalacak.

anlaşmanın birinci aşamasında serbest bırakılacak tüm rehinelerin durumunu içeren bir liste teslim ettiği aktarılan açıklamada, bu mutabakatın bir parçası olarak İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Gazze sakinlerinin kuzeyden güneye geçişine izin vereceği aktarıldı.