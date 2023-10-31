Binlerce hasta ile temas etti…

Bahadır AYNA

Özel bir hastanede radyoloji bölümünde görev yapan Mehdi Nizami Ganbarov geçtiğimiz yıl hırsızlık suçlaması ile tutuklandı. Söz konusu şahıs tutuklandığında “Ben HIV virüsü taşıyorum AIDS hastasıyım” itirafında bulundu.

Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre Mehdi Nizami Ganbarov’a yapılan testte gerçekten HIV virüsü taşıdığı ve tedavi görmesi gerektiği tespit edildi.

Ancak söz konusu şahsın ülkemizde çalışma izni statüsünde bulunması akıllara “HIV virüsü taşıyan bir kişi nasıl sağlık testinden geçti” sorusunun sorulmasına neden oldu.

Binlerce hasta ile teması oldu…

Özel bir hastanede radyoloji bölümünde çalışan Mehdi Nizami Ganbarov, HIV virüsü taşımasına rağmen yüzlerce hasta ile temas etti. Ganbarov temastan öte hastalardan hırsızlıkta yaptı. Elde edilen bilgilere göre özel hastanede ultrason çektiren kişilerin ceketlerini, cüzdanlarını karıştırarak para çaldı. Ganbarov’a gelen şikayetler sonrası tuzak kurulmuş ve bir hastadan 2 bin 500 TL ve 200 dolar parayı çalması sonucu suçüstü yakalanmıştı.

Çalışma izni için sağlık testi nasıl yapılıyor?

Ülkemizde çalışma izni alabilmek için yapılan başvuruda sağlık testi koşulu konuluyor. Söz konusu test kapsamında bölge devlet hastanesinde bir iğne ve kan testi yapılıyor. Yapılan kan testinin sonucu 3 gün sonra çıkıyor ve hastane tarafından Sağlık Bakanlığı’na gönderiliyor. Her hangi bir hastalığının olması durumunda ise çalışma izni verilmiyor ve hastanın ülkeden gitmesi isteniyor.