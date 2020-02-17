Binlerce mağaza kepenkleri indirdi

Çin'de ortaya çıkan ve şu ana kadar 1700 kişinin üzerinde kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda marka mağazalarını kapattı ya da üretimini durdurma kararı aldı. İşte Çin'deki korona virüs nedeniyle üretimi sekteye uğrayan markalar...

Çin'de ortaya çıkan ve şu ana kadar 1700'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri, firmaların üretimini de olumsuz yönde etkilemeye başladı. Dünyanın önde gelen firmalarından bazıları ya mağazasını kapattı yada üretimi kısa süreliğine durdurma kararı aldı. Peki bu firmalar hangileri? İşte cevabı...

STARBUCKS

Kahve zinciri Starbucks, korona virüs salgını nedeniyle Çin'de 2 binden fazla şubesini bir süreliğine kapatma ve açık olan şubelerde açılış-kapanış saatlerini yeniden düzenleme kararı almıştı.

Starbucks'ın ABD dışındaki en büyük pazarı olan Çin'de 4300 kahve dükkanı bulunuyor. Çin'de yaptığı satışlar Starbucks'ın global cirosunun yüzde 10'unu oluşturuyor.

H&M

H&M Çin'de bulunan 520 mağazasından 334'ünü koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

TOYOTA

Toyota, Çin'deki fabrikalarını 16 Şubat'a kadar kapalı tutacağını açıklamıştı. Dünyanın en büyük araç üreticisi Toyota Motor, Çin'de bulunan tüm fabrikalarını 16 Şubat tarihine kadar kapalı tutacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Toyota'nın Çin'de 12 araç ve araç parçaları fabrikası bulunuyor.

Yapılan açıklamada, "Yerel ve bölgesel yönetimlerin yönlendirmeleri, araç parça arzı ve lojistiğin de aralarında olduğu çeşitli faktörlerin değerlendirilmesi sonrası üretim duruşunun uzatılması kararlaştırıldı" ifadeleri kullanılmıştı. Toyota, ilk yaptığı açıklamada üretimin 9 Şubat'ta başlamasının planlandığını ifade etmişti.

Çin'deki araç parçaları üretim tesislerinin durmaya devam etmeleri çok sayıda global araç üreticisini etkiliyor.

FİAT CHRYSLER

Çin'den parça tedarikinde sıkıntının devam etmesi halinde Avrupa'daki fabrikalarını 2-4 hafta için kapatabileceğini duyurmuştu.

HYUNDAİ

Parça tedarikinde sıkıntı nedeniyle Güney Kore'deki üretimini durdurmuştu.

NİSSAN

Nissan, Çin'de ortaya çıkan ve giderek dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs nedeniyle Japonya'daki tesisinde üretimi durdurmuştu. Nissan'ın salgın dolayısıyla Çin'den gerekli parçaları almakta zorlandığı için bu kararı aldığı bildirilmişti.

DÜNYA MOBİL KONGRESİ

Dünyanın en büyük cep telefonu fuarı Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020, koronavirüs salgınından kaynaklı endişe nedeniyle iptal edilmişti. Amazon, Sony, Huawei, Nokia, LG Electronics, Vodafone, Facebook ve çip üreticileri Intel ile Nvidia, konferansa katılmayacaklarını açıklamıştı.

Fransız telekom şirketi Orange, yönetim kurulu başkanı dünya çapında mobil şebeke hizmeti veren şirketlerini bir araya getiren GSMA'nın başkanlığını yapmasına rağmen, etkinlikten çekilmişti.

Deutsche Telekom, çalışanlarını çok fazla uluslararası katılımcının olacağı böyle bir etkinliğe göndermenin "sorumsuzca" olacağını açıklamıştı.

BRITISH AIRWAYS

British Airways, Britanya'nın koronavirüs nedeniyle Çin'e seyahat konusunda yayınladığı uyarının ardından Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldığını açıklamıştı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DOĞALTAŞ FUAR ERTELENDİ

Çin'in Xiamen şehrinde düzenlenen ve sektöründe dünyanın en büyüğü olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın ertelenmesine yol açmıştı. 16-19 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 6-9 Haziran 2020 tarihlerine ertelenmişti.

HAVACILIK HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI

Virüs yüzünden küresel piyasalardaki en büyük düşüşler özellikle 27 Ocak Pazartesi günü yaşanmıştı.

New York Borsası'nın S&P 500 havacılık endeksinin düşüş yaşadığı görülmüştü.

Çin'in hava yolculuğu talebinde yaşanacak düşüşün petrol talebinde olumsuz etki yaratacağı beklentisiyle ham petrol fiyatları da düşmüştü.

17/02/2020 17:55