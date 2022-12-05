Binlerce Noel Baba yardım için koştu

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05/12/2022

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Binlerce Noel Baba yardım için koştu

İngiltere'nin Liverpool kentinde binlerce kişi Noel Baba kostümüyle hem eğlence hem de bağış toplama amacıyla Noel koşusuna katıldı.

İngiltere sokakları dün kırmızı ve beyaz renklere büründü. Noel Baba kostümü giyen binlerce kişi, Liverpool'daki etkinliğe katılmak üzere sokaklara çıktı.

İngiltere'deki en büyük ve en uzun Noel koşusu, 2005'te ikinci yılındayken Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

Etkinlikte 5 bin kişinin yer aldığı belirtildi.

Noel kostümlü İngilizler, koşuya eğlenmek ve güzel anılar biriktirmek için katıldıklarını söyledi.

Koşuya katılanlar arasında, savaş nedeniyle Ukrayna'dan ayrılıp İngiltere'ye yerleşenlerin de olduğu görüldü.

Etkinlikte bir bando grubu da yer aldı.

Bazı koşucular, kırmızı yerine mavi kostüm giymeyi tercih etti.

Koşu organizasyonu ile İngiltere'de sinir hastalıklarıyla mücadele edenlere yardım eden The Brain Charity adlı kuruluşa yardım toplandı.

Yardım kuruluşu üzerinden kayıt yaptıranlara Noel Baba kostümü ücretsiz olarak verildi.

 

05/12/2022 18:41
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TAGS: Binlerce Noel Baba yardım için koştu
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