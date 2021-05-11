Binlerce Omonia taraftarı şampiyonluğu maskesiz mesafesiz kutladı

Güney Kıbrıs’taki Lefkoşa futbol takımı Omonia’nın binlerce taraftarı, 11 yılın ardından gelen 21. şampiyonluğunu sağlık ile güvenlik protokollerine ve koronavirüs tehlikesine meydan okuyarak kutladı.

Polis, Omonia'nın Yeri bölgesindeki antrenman sahasında kutlamalara yaklaşık 20.000 kişinin katıldığını tahmin ediyor.

15 günlük kilitlenmeden sonraki şampiyonluğu kutlayan taraftarlar işaret ve havai fişekleri yaktılar, şarkı söylediler ve sloganlar attılar, ancak fiziksel bir mesafe olmadı ve çoğu koruyucu maske takmadı.

Apollonas ile oynanan maçta GSP stadyumunun kapasitesinin yüzde 15'ine denk gelen yaklaşık 3400 taraftarın maçı izlemesine izin verilmesi ardından ödül töreni düzenlenmesi planlandı.

Maçı izleyecek taraftarlar sahaya girmeden önce Güvenli Geçiş belgesini ibraz etti.

Sahaya giremeyecek taraftarların maçı izleyebilmeleri için kulübün antrenman sahasına dev ekran yerleştirildi. Antrenman sahasına girebilmek için Güvenli Geçiş belgesi talep edildi.

Stadyumda işler planlandığı gibi gitmiş gibi görünse de, diğer şehirlerden de gelen binlerce insan, takımın gelişini beklemeye başladı ve antrenman sahasındaki durum kontrolden çıktı.

Polis, müdahalenin muhtemelen şiddete yol açabileceğinden dolayı olaya müdahale etmedi.

Yetkililer, antrenman sahasındaki etkinliğe yaklaşık 4.000 kişinin katılmasını beklediklerini ancak 20.000'den fazla kişinin geldiğini açıkladı.

Polis, etkinliğin yasayı ihlal ettiğini kabul ederek, bugün etkinliğe katılanların kimliğini belirleyip kendilerine para cezası verilip verilmeyeceğine karar verecek.

Maç 1-1 berabere biterken, 36 maçın ardından Omonia 79 puanla şampiyon oldu. Omonia Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynamaya hak kazanırken, 74 puanla Apollon ikinci oldu.

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11/05/2021 12:40