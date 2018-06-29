Binnur Kaya’dan şaşırtan çıkış! “Erotik oyuncuyum”
‘Tolgshow’ programının yeni sezondaki ilk bölüm konuğu Binnur Kaya oldu. Kaya'nın yaptığı "Erotik oyuncuyum" açıklaması ise programa damga vurdu.
29/06/2018
FOX TV ekranlarında yarın ekrana gelecek programda, ikilinin sohbeti izleyiciyi kahkahaya boğarken, yaptıkları oryantal şov dikkat çekti.
“EROTİK OYUNCUYUM”
Çevik'in, “Ne tür bir oyuncusunuz?” sorusuna Binnur Kaya'nın verdiği, “Erotik” cevabı da izleyenleri güldürdü. Programın ikinci bölümünde ise Çevik, 1800'lü yıllarda lazer epilasyon cihazını icat eden mucidi canlandıracak.