Binnur Kaya’dan şaşırtan çıkış! “Erotik oyuncuyum”

FOX TV ekranlarında yarın ekrana gelecek programda, ikilinin sohbeti izleyiciyi kahkahaya boğarken, yaptıkları oryantal şov dikkat çekti.

“EROTİK OYUNCUYUM”

Çevik'in, “Ne tür bir oyuncusunuz?” sorusuna Binnur Kaya'nın verdiği, “Erotik” cevabı da izleyenleri güldürdü. Programın ikinci bölümünde ise Çevik, 1800'lü yıllarda lazer epilasyon cihazını icat eden mucidi canlandıracak.