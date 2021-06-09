BioNTech aşısı kitap oluyor

BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci birlikte yazdıkları “Vaccine” (Aşı) adlı kitap için Financial Times'tan Joe Miller ile işbirliği yaptı.

St. Martin's Publishing Group tarafından basılacak olan kitabın 2 Kasım’da yayımlanacağı duyuruldu.

Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede onaylanan Pfizer/BioNTech aşısının ortaya çıkışını anlatan “Aşı”, Şahin ve Türeci’nin birkaç hafta içinde aşı adayları panelini nasıl geliştirebildiklerini, büyük ilaç şirketlerini çalışmalarını desteklemeye nasıl ikna ettiklerini, ABD yönetimi ve AB ile müzakereleri nasıl yürüttüklerini ve dünyada nasıl ilerlediklerini tüm detaylarıyla ortaya koyacak.

"30 YILLIK BİLİMSEL ÇALIŞMA ANLATILACAK"

Bununla birlikte, St. Martin's'e göre, Şahin ve Türeci çifti Pfizer ile ortaklaşa dünya çapındaki ülkeler için iki milyardan fazla doz üretmeyi başardı. Yayınevinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Dr. Şahin ve Dr. Türeci, halkın güvenli ve etkiliği kanıtlanmış bir aşıya ihtiyacı olduğu bu dönemde, pandemiden bir çıkış yolu sundu. İki bilim insanı, ilk Covid-19 aşısının temellerini atan 30 yıllık bilimsel araştırmayı anlatacaklar ve BioNTech aşısının başarısının sunduğu diğer hastalıkların potansiyel tedavisine bir bakış sunacaklar.”

PFIZER CEO'SU DA KİTAP ÇIKARIYOR



Diğer taraftan Pfizer Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Albert Bourla da geçen ay duyurulan farklı bir kitap üzerinde çalışıyor. Harper Business, Bourla'nın “Moonshot: Inside Pfizer’s Nine-Month Race to Make the Impossible Possible” (Pfizer’in İmkansızı Mümkün Hale Getirmek için Dokuz Aylık Yarış) adlı kitabını 9 Kasım'da piyasaya sürecek.

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09/06/2021 10:53