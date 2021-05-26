BioNTech aşısında yeni parti Türkiye'de

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26/05/2021

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BioNTech aşısında yeni parti Türkiye'de

Türkiye'ye yeni bir aşı sevkiyatı gerçekleştirildi.

Anlaşması yapılan 120 milyon doz Biontech aşılarının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havaalanına iniş yaptı. Aşılar özel soğutucu TIR'larla, Sağlık Bakanlığı Aşı ve İlaç Deposuna naklediliyor.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı bitiminde BioNTech kurucu ortağı Prof Uğur Şahin ile ortak bir açıklama yaparak Türkiye ile Pfizer/BioNtech arasında toplam 120 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

26/05/2021 11:58
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TAGS: Fahrettin Koca , türkiye, haber
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