BioNTech Covid-19 aşısına talebin düşmesiyle 665,3 milyon avro zarar açıkladı

BioNTech, 2024'ün son çeyreği ve yılın tamamına ilişkin finansal verilerini yayımladı.

Buna göre, 2023’te 930,3 milyon avro net kar eden şirket, geçen yıl 665,3 milyon avro net zarar açıkladı. Böylece, şirket 2019'dan beri ilk kez bir mali yılda kar elde edemedi.

BioNTech'in geliri ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 27 azalarak 2 milyar 751 milyon avroya geriledi. Şirket, 2023’te 3 milyar 819 milyon avro gelir elde etmişti.

Şirketin 2023’te 3,83 avro olan hisse başına net karı da 2024’te 2,77 avro zarara dönüştü.

Şirket açıklamasında, gelirlerdeki düşüşün başlıca nedeninin, şirketin dünya genelinde Covid-19 aşılarının satışından elde edilen gelirlerinin düşmesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Buna ek olarak, BioNTech'in işbirliği ortağı Pfizer Inc. (“Pfizer”) tarafından yapılan zarar yazmalar, şirketin brüt kardaki payını önemli ölçüde azaltmış ve bu da gelirleri olumsuz etkilemiştir.” denildi.

Alman şirket, bu yıl 1,7 ile 2,2 milyar avro arasında satış gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan, yüksek zarar ve satışlardaki düşüşe rağmen BioNTech'in, kansere karşı yeni ilaçların geliştirilmesine yatırım yapmak için yeterli kaynağı bulunuyor. Şirketin finansal verilerine göre, BioNTech, 2024 sonunda toplam 17,4 milyar avroluk nakit ve menkul kıymetlere sahip. Şirket, ABD'li ortağı Pfizer ile geliştirdiği Covid-19 aşısı satışından 20 milyar avrodan fazla kazanmıştı.

BioNTech'in araştırma ve geliştirme harcamalarının geçen yıl 1,78 milyar avrodan 2,25 milyar avroya çıkması dikkati çekti.

BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, geçen yıl kansere karşı yeni ilaçlar geliştirmek için önemli ilerlemeler gerçekleştirdiklerini belirterek “2025, klinik odak programlarımızdan çok sayıda önemli veri güncellemesinin yapılacağı bir yıl olacak.” ifadesini kullandı.

Covid-19 salgını sonrası odak noktasını kanser ilacı geliştirmeye kaydıran BioNTech, ilk kanser ilacını 2026'da piyasaya sürmeyi hedefliyor.