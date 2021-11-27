Biontech: Covid-19 aşısını gerekirse 6 haftada yeni varyanta göre geliştirebiliriz

Batı dünyasında en yaygın şekilde kullanılan Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech, Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyantla ilgili iki hafta içinde daha fazla veri gelmesini ve bu verilere göre mevcut aşı üzerinde yeniden çalışma gerekip gerekmediğini belirleyeceklerini açıkladı.

Endişe kaynağı olan yeni varyantla ilgili aşıyı birlikte ürettiği Pfizer ile ortak bir açıklama yapan firma "Uzmanların endişelerini anlıyoruz ve B.1.1.529 varyantıyla ilgili araştırmalarımızı başlattık" dedi.

En geç iki hafta içerisinde laboratuvar testlerinden daha fazla veri beklediklerini belirten firma, bu verilerle varyantın aşının sağladığı bağışıklıktan kaçtığının anlaşılması halinde bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmelerine yardımcı olacağını duyurdu.

BioNTech, gerekmesi halinde aşılarını altı hafta içinde yeniden tasarlayabileceklerini ve ilk dozların 100 gün içinde hazır olabileceğini kaydetti.

BioNTech'in hisseleri yüzde 7, Pfizer'ın hisseleri ise piyasa öncesi fiyatların yüzde 5'i oranında değer kazandı.

YENİ VERSİYON ÇALIŞMASI YAPILMIŞTI.

Pfizer ve BioNTech, Çin'in Vuhan eyaletinde ortaya çıkan koronavizürüs orijinal haline göre mRNA teknolojisiyle ürettikleri aşının Alfa ve Delta varyantlarına göre yeni versiyonlarını oluşturmuşlardı.

Her ne kadar bu versiyonlar ticari olarak piyasaya sürülmemiş olsa da bu çalışmalar gelecekte yeniden aşı geliştirme çalışmasını hızlandırmak için bir rutin oluşturmak amacıyla yürütülmüştü.

Omicron olarak adlandırılan yeni varyantla ilgili bir toplantı düzenleyen Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de mevcut Covid-19 aşılarının yeni varyanta karşı ne derece etkili olduğunun anlaşılması için birkaç haftaya gerek olduğunun altını çizdi.

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27/11/2021 16:34