BioNTech Omicron'a özel korona aşısı üretiyor

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli ortağı Pfizer ile birlikte özel olarak Omicron varyantına karşı etkili koronavirüs aşısı geliştirmek için çalışmalara başladı. BioNTech CEO'su Uğur Şahin, söz konusu aşıyı ABD'li yatırım bankası J.P. Morgan'ın bir konferansında duyurdu ve aşının klinik deneylerine Ocak ayının sonunda başlanacağını ifade etti. Şahin "Resmi onaylar alındıktan sonra Mart ayına kadar aşıyı piyasaya süreceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.

Omicron varyantına karşı yeni bir aşının gerekli olup olmadığı ise henüz belirsiz. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Omicron varyantına karşı yeni bir aşının geliştirilmesi gerekip gerekmediği ya da mevcut koronavirüs aşılarının üç dozunun Omicron'a karşı yeterli korumayı sağlayıp sağlamadığı konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Bu konuda yetkili sağlık kurumunun bir karar alması gerekiyor.

"Hazır olacağız"

Pfizer şirketinin CEO'su Albert Bourla da şirketin risk alarak söz konusu yeni aşının üretimine başladığını duyurdu. Aşının kullanılıp kullanılmayacağını ya da nasıl değerlendirileceğini bilmediklerini ancak yine de "hazır olacaklarını" söyledi. Şirketin bir sözcüsü, Mart sonu ya da Nisan ayının başına kadar yeni aşıdan 50 milyon ila 100 milyon dozun üretilmiş olacağını ifade etti.

Aşıya güçlü talep beklentisi

2022 yılında BioNTech ve Pfizer‘in dört milyar doz aşı üretmesi bekleniyor. Şahin, 2022 yılında da aşıya güçlü bir talep beklediklerini açıkladı. "Pandeminin durumu hâlâ belirsiz, bundan sonra hangi virüs varyantının oluşacağını kestirmek imkansız. Ancak Omicron aşısının mevcut bütün varyantlara karşı bağışıklık sağlaması çok olası" dedi.

BioNTech'in değerlendirmelerine göre pandemiden endemiye yani mevcut durumdan daha iyi bir duruma geçebilmek için daha uzun bir yol var. Uğur Şahin, bu konuda güvenilir tahminlerde bulunmanın da mümkün olmadığını ama dünyadaki yayılma oranına bakıldığında koronavirüsün yeni varyantlar için geniş bir birikimi olduğunu ve bunların hızlıca yayılabileceğini ifade etti.

17 milyar euro satış beklentisi

BioNTech ve Pfizer geçen sene üç milyar doz aşı ürettiklerini açıkladı. Aralık 2021'de pazar payı Avrupa'da yüzde 80, ABD'de yüzde 74 olarak hesaplandı. BioNTech, 2022 mali yılında sadece koronavirüs aşısından 13 ila 17 milyar euro satış bekliyor.

Deutsche Welle Türkçe

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12/01/2022 11:29