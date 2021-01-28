BioNTech'ten aşı açıklaması

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28/01/2021

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BioNTech'ten aşı açıklaması

BioNTech-Pfizer, geliştirdikleri koronavirüs aşısının yeni mutasyon türlerine karşı etkili olduğunu ve yeni aşı geliştirmeye gerek olmadığını belirtti.

Mutasyona uğramış olan Covid-19’a dönük çalışmaların tamamlayarak kamuoyuna açıklama yapan BioNTech-Pfizer, Covid-19’a karşı geliştirdiği “BNT162b2” isimli aşısının Covid-19’un İngiltere ve Güney Afrika’da tespit edilen yeni türüne karşı koruma sağladığını aktardı.

BioNTech-Pfizer, yapılan laboratuvar çalışmalarında aşının İngiltere ve Güney Afrika’daki yeni türlere karşı nötralize edici antikor tepkisini tetiklediğini tespit ettiklerini belirtti. Açıklamada, laboratuvar çalışmalarında elde edilen sonuçların cesaret verici olduğu ifade edilerek, ürettikleri aşının üzerinde muhtemel yeni türlere göre ayarlama yapabilecekleri kaydedildi.

28/01/2021 18:39
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TAGS: covid 19, aşı, haberkibris
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