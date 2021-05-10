BioNTech'ten mutasyon açıklaması

BioNTech, koronavirüsün varyantlarına karşı aşısında herhangi bir değişikliğe gitmesine gerek duyulacak bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin geliştirdiği koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Bir süredir aşıların Kovid-19 varyantlarına karşı ne derece etkili olabileceği yönünde dile getirilen endişeler üzerine yapılan açıklama tabiri caizse tartışmalara son noktayı koydu.

BioNTech'ten bugün yapılan açıklamada Pfizer ile geliştirilen Kovid-19 aşısının, virüsün varyantlarına karşı koruma sağlamak için şu anda herhangi bir değişiklik gerektirmediği bilgisine yer verildi.

Aynı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

'Bugüne kadar, BioNTech’in mevcut Kovid-19 aşısının, tanımlanan kilit yeni varyantlara karşı uyarlanmasının gerekli olduğuna dair hiçbir kanıt yok.'

Bu habere tepkiniz:



10/05/2021 18:01