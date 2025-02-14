Bipolar bozukluğun 3 erken belirtisi: Birçok kişi bu işaretleri önemsiz sanıyor

Kişinin ruh halinin aşırı derecede dalgalandığı bir psikiyatrik hastalık olan bipolar bozuklukta, mani (yüksek ruh hali) ve depresyon (düşük ruh hali) gibi iki ayrı süreç bulunur. Bu ruh hali değişimleri, bazen yavaş bazen ise hızlı şekilde ilerler. 2023 yılında geçirdiği akut manik atağın ardından hastaneye kaldırılan İngiliz şef Heston Blumenthal, bipolar bozukluğun erken uyarı işaretlerini paylaştı.

Bipolar bozukluk, mani dönemde kendisini genellikle şu belirtilerle ele verir:

Aşırı enerjik, heyecanlı veya sinirli olmak

Uykuya ihtiyaç duyulmaması

Hızlı düşünme ve konuşma

Düşük risk algısı, abartılı düşünceler veya kararlar

Sosyal ilişkilerde sorunlar

Depresyon döneminde ise şu semptomlar görülebilir:

Uzun süreli hüzün, umutsuzluk veya boşluk hissi

İştah kaybı veya aşırı yeme

Uykusuzluk veya aşırı uyuma

Enerji kaybı, isteksizlik

Kendine zarar verme veya intihar düşünceleri

İngiliz şef Heston Blumenthal, hastaneye kaldırılmadan önce kendisinde gözlemlediği bazı bipolar bozukluk belirtilerini açıkladı.

Trafikte aşırı sinirli olduğunu anlatan Blumenthal, ''O zamanlar kendimi aksiyon dizisi Knight Rider’ın baş karakteri gibi hissediyordum'' dedi.

Haftada yalnızca 20 saat uyuyarak, 120 saat çalıştığını söyleyen İngiliz şef, ''Yorgunluk, hayal gücümü ve yaratıcılığımı artırıyordu'' ifadelerini kullandı.

Sadece birkaç saat uyuduğu gecelerin, halüsinasyonlar ve intihar düşüncelerini sıklaştırdığını dile getiren Blumenthal, 3 hafta boyunca ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördü.

Doktorlar, uykusuzluk ve heyecan halinin, ünlü şefin vücudunda ölümcül bir stres yarattığını tespit etti.

Blumenthal, bipolar bozukluk teşhisi aldıktan sonra hastalığının en az bir manik epizod içerdiğini öğrendi. Bipolar 2, bipolar 1’e göre daha düzenli depresyon atakları içerirken, mani hali ise kişinin kendisini aşırı aktif hissetmesine neden oluyor. Bu evrede, halüsinasyonlar ve sanrılar görülebiliyor. Ünlü şef, bu süreçte televizyonda izlediği kişilerin, kendisiyle konuşabildiğini düşünmüştü.

Spor yapmanın, bipolar bozukluk semptomlarını hafiflettiğini ifade eden 58 yaşındaki şef, kick boks sayesinde hastalığını kontrol altına alabildiğini anlattı.

İlaç tedavisi sonrası çok daha sakin birine dönüştüğünü belirten Heston Blumenthal, bu tür psikolojik hastalıklar söz konusu olduğunda mutlaka profesyonel yardım alınması gerektiğini vurguladı.